Rencontre avec Julien Clerc – «Je n’accepterais plus de chanter les seins de Sophie Marceau» Son vibrato continue de viser le ciel mais c’est en «Terrien» aux fortes convictions sociétales que Julien Clerc publie son 27e album. Francois Barras

© Laurent Humbert

«À gauche.» «A droite!» «Encore à gauche.» Non, Julien Clerc ne change pas de cap politique toutes les trente secondes. Mais aussi poli soit le chanteur, il est bien forcé d’interrompre la conversation pour souffler au taxi la direction vers son domicile, dans un Paris aux volets clos. «J’ai mon laissez-passer pour rentrer après le couvre-feu», précise sans ironie la vedette de 73 ans, dont 50 au sommet de la variété française. Ce jour-là, il a enchaîné les émissions pour défendre «Terrien», son 27e album studio, sur le berceau duquel s’est penchée (à distance) la jeune et ancienne garde de la chanson, de Clara Luciani à Jeanne Cherhal et Bernard Lavilliers. Un disque de printemps où, d’une voix toujours limpide au vibrato inflexible, Julien Clerc préfère à la droite et à la gauche une moraline sociétale opportune – mais l’ère #metoo devrait se montrer clémente envers l’auteur de «Ma préférence».