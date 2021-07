Votre question sexo – «Je n’ai aucun fantasme, je me sens anormale» L’expert, Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute du couple et spécialiste en sexologie SSS, vous répond. Nicolas Leuba

«Je n’ai aucun fantasme. À chaque fois que j’en parle avec mes amies, je me sens anormale. Comment développer cette partie de ma sexualité?» Isabelle, 48 ans

Réponse:

L’identité érotique - à savoir l’ensemble des éléments qui nous constituent sur le plan érotique - est différente d’une personne à une autre. Chacune et chacun d’entre nous développe au cours de sa vie certains aspects plutôt que d’autres. Cependant, lorsque nous faisons face aux discours normatifs sur la sexualité, nous pouvons nous sentir éloigné de ce qui semble commun à tous les autres. Il n’en est rien! Dans votre cas, je souhaite débuter par la question suivante: si les fantasmes sexuels ne sont pas les parties de votre sexualité que vous avez le plus explorées et élaborées, quelles sont-elles? Les sensations corporelles? La dimension relationnelle? Autre chose? Cela pour vous suggérer de prendre conscience de vos forces.