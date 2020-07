Simon Brandt sort du silence – «Je n’ai jamais eu l’intention de modifier un procès-verbal» Après la publication de messages entre lui et Pierre Maudet, le conseiller municipal PLR Simon Brandt sort du silence. Il affirme n’avoir rien fait d’illégal. Julien Culet

Le téléphone de Simon Brandt avait été saisi en décembre, lorsqu’il avait été arrêté pour violations du secret de fonction. L’un des volets avait été classé deux mois plus tard. KEYSTONE

Encore très affecté par son arrestation de décembre, Simon Brandt n’est plus réapparu depuis son échec à la Mairie de Genève, le 5 avril. Cette semaine, un échange entre lui et Pierre Maudet au sujet de financements de la part du groupe Manotel a été publié par «Le Temps». Ce volet a ensuite été classé par le Ministère public. Le conseiller municipal PLR se dit «dévasté de voir une fois de plus le contenu de mes conversations finir dans la presse en violation totale de ma vie privée et du secret de l’instruction».