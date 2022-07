Festival à Nyon – «Je n’ai jamais vécu ça: au Paléo, tout sera différent!» L’Asse va retrouver mardi 19 juillet un festival entièrement reconfiguré. Avec en surplus la canicule et le Covid, Daniel Rossellat oscille entre joie et appréhension. Francois Barras

Daniel Rossellat devant la nouvelle scène open air Véga, au nord du terrain du Paléo. «C’est un peu comme un pays que l’on a souvent visité et que l’on retrouverait changé.» keystone-sda.ch



Longtemps, on a cru que Paléo ne devait craindre que la routine. Bonne nouvelle: on en est loin! Après une pandémie mondiale qui l’a maintenu dans ses hangars durant deux étés, le festival nyonnais retrouve enfin l’Asse trois ans après l’avoir quitté au terme de sa 44e édition, en 2019. Et comme si cela ne suffisait pas, il y revient dans une configuration neuve, étendue, augmentée de nombreux nouveaux espaces et scène. Et pour bien faire, il choisit cette année pour développer comme jamais auparavant ses instruments digitaux, numérisant ses billets, ses accréditations et tous les échanges monétaires en son enceinte! Autant dire que Daniel Rossellat, qui n’a pas quitté la barre depuis la création du festival en 1976, a quelques raisons de ressentir le caractère exceptionnel de ce grand réveil.