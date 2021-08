Double assassinat de Payerne – «Je n’ai jamais voulu faire de mal à personne» Le père de famille accusé d’avoir abattu sauvagement sa femme et son fils en 2018 dit ne se souvenir de rien ou presque. Il n’explique pas cette «barbarie». Erwan Le Bec DÉVELOPPEMENT SUIT

Le procès, qui se tient à Longemalle à Renens, doit durer deux jours. KEYSTONE

Apathique, hésitant, murmurant dans sa barbe plus à l’adresse de la traductrice que du président de la Cour, Manuel* ne ressemble pas vraiment à cet homme qui s’affichait tout sourire, revolver à la main, dans un stand de tir, ou à celui qui a tiré 30 balles sur son épouse et son fils dans un appartement de Payerne en avril 2018.

Le Tribunal criminel écoute, depuis ce lundi matin, ce père de famille portugais interpellé la nuit du drame et incarcéré depuis. Sa défense, assurée par Me Michod, a essayé d’entrée de cause de faire invalider le procès-verbal du témoignage du fils survivant – qui se trouvait en institution au moment des faits – ou d’obtenir l’audition d’un expert en psychologie légale. «Dans une affaire pareille, il faut aller plus loin et comprendre comment fonctionne cet homme», a exhorté l’avocat, qui ne sera pas suivi par le tribunal.

Face à un président qui peine parfois à maintenir son calme, Manuel dépeint lentement, mot après mot, une famille séparée qui en venait régulièrement aux mots et parfois aux mains. Mais pas lui. «J’étais en désaccord avec ma femme, oui. Mais je ne leur aurais jamais fait de mal.»

La première balle serait partie au cours d’une empoignade avec son fils aîné, qui lui aurait couru après, dans son dos.

«Et les 30 autres?» s’énerve le juge.

«Je ne m’en souviens pas.»

Manuel nie les coups, les menaces, et assure que son arme de poing restait depuis des mois dans sa voiture, au cas où il aurait le temps d’aller au stand de tir. Rien de prémédité. «S’il y avait des coups, c’était avec la langue», avance-t-il.

«Le dernier message que vous avez envoyé à votre fils, c’était «rentre à la maison sinon je te frappe jusqu’à ce que tu sois noir». Vous vous en souvenez?» assène la procureure.

«Dans le nord du Portugal, c’est une expression», se défend Manuel.

L’audience reprend cet après-midi.

