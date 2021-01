Fanny Smith dans l’histoire – «Je n’ai pas encore pu réaliser ce qui m’est arrivé» En une semaine de rêve à Idre Fjäll (Suède), Fanny Smith a égalé puis battu le record du nombre de victoires en Coupe du monde de skicross. Cette 27e victoire ne freine pas sa motivation. Grégory Beaud

Entre sa victoire de mercredi dernier et le record de dimanche, Fanny Smith n’a dû patienter qu’un minimum pour faire sien le record. AFP

On peut réussir dans la poursuite d’un record historique et être très rapidement rattrapé par des choses bien triviales. Fanny Smith l’a appris à ses dépens le week-end dernier dans la station suédoise d’Idre Fjäll, à un jet de boule de neige de la Norvège. La native de Villars y a remporté les deux épreuves de Coupe de monde, portant son total à 27 victoires, soit une de plus que le précédent record d’Ophélie David. Mais la skieuse de 28 ans n’a pas eu le temps de fêter. «Pour faire simple j’ai enlevé les skis, je suis montée sur le podium et ensuite je suis rentrée à l’hôtel afin de fermer ma valise pour faire quatre heures de route en direction de Stockholm pour ne pas rater mon avion.»