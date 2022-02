Marine Le Pen à Reims – «J’ai parfois échoué, suis tombée et me suis toujours relevée» Pour son premier grand meeting, à Reims, Marine Le Pen joue la carte de la femme forte, qui souffre et se relève – comme la France. Son public apprécie. Alain Rebetez - Reims

Marine Le Pen. AFP

La scène avait été soigneusement préparée. Après un discours d’une heure on pensait la fin arrivée, Marine Le Pen venait de lancer: «Ensemble, nous allons rendre à notre peuple la France qu’il aime!» Les 4000 personnes s’étaient dressées, agitant drapeaux et scandant «Marine, présidente»… Quand soudain, Marine Le Pen quitte la protection du pupitre et s’avance devant la scène. L’éclairage bascule, se concentre sur elle. Un étrange silence s’installe. «Et maintenant, je vais parler de moi.»