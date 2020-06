Conseils sur la sexualité – «Je ne le vois pas assez et ça me navre» La frustration de l’attente de l’autre peut se transformer en un terrain de jeu fertile pour l’érotisme. Laurence Dispaux

«Depuis le début du Covid-19 et surtout en raison du confinement, je vis une frustration sexuelle importante, qui me met de mauvaise humeur. J’ai rencontré un homme qui me plaît, mais qui n’est pas aussi disponible que je le souhaiterais. Cette situation de manque risque de durer et je pourrais en arriver à me montrer agressive envers lui.»