Hockeyeur et diabétique – «Je ne m’en servirai jamais comme excuse» L’attaquant canadien du LHC Cory Conacher évoque son parcours, semé d’embûches et rythmé par une maladie qui le suit depuis l’âge de 8 ans. Jérôme Reynard

Cory Conacher, un exemple de détermination et de persévérance. Patrick Martin

Cory Conacher, comment vit-on au temps du Covid-19 avec un diabète de type 1?

De manière prudente. Malheureusement, ça n’a pas suffi à éviter de le contracter, puisque je fais partie des dix joueurs du LHC qui ont récemment été touchés.

Comment avez-vous réagi?

J’étais inquiet. Je n’ai que 31 ans, mais j’avais lu que les effets sur les personnes diabétiques étaient souvent intenses. Et puis, mon épouse souffre d’asthme et nous avons un garçon de 2 ans. Je voulais vraiment les préserver, alors je me suis enfermé dans ma chambre pendant 10 jours et on a fait croire à notre fils que j’étais parti en séjour à la montagne… Finalement, ça s’est bien passé. Par chance, je n’ai eu que de légers maux de tête et un peu de fièvre pendant deux jours.