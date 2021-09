Surendettement de privés – «Je n’explique toujours pas comment je suis tombée dans cet engrenage» Peu de statistiques permettent de quantifier précisément le surendettement en Suisse. Cette spirale négative est pourtant un phénomène bien réel. Récit. Simone Honegger

Il suffit parfois d’un événement de vie pour que la situation d’un ménage bascule d’un jour à l’autre. Getty Images/iStockphoto

«J’avais l’angoisse de la boîte aux lettres. Je n’osais plus aller chercher le courrier de peur de voir de nouvelles factures qui arrivaient inévitablement. C’est un vrai calvaire.»

Éveline* est en situation de surendettement depuis quinze ans. Cette femme de 54 ans ne s’explique toujours pas comment elle est tombée dans cet engrenage. «J’ai pourtant toujours réglé mes factures. J’ai toujours été une personne très ordonnée et organisée…»

Les cas comme celui d’Éveline, le Canton les prend très au sérieux. En plus de sa ligne téléphonique Parlons cash, il a lancé ce lundi, via les réseaux sociaux, une nouvelle campagne de sensibilisation incitant les personnes concernées à ne pas rester seules et à chercher de l’aide face à une situation financière difficile.