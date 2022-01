Un médecin de famille raconte – «Je ne peux annoncer nulle part mes cas de Covid long»

Monsieur Kielholz, ressentez-vous déjà la vague Omicron dans votre cabinet?

Oui, depuis début décembre, j’ai traité neuf cas. Les personnes concernées étaient toutes vaccinées ou rétablies. Comme nous nous y attendions, elles ont moins souvent souffert de toux et de perte d’odorat que les personnes infectées par le variant Delta, mais davantage de rhumes, de maux de gorge et le plus souvent de violents maux de tête et de fatigue. Jusqu’à présent, l’évolution a été sans complications dans huit cas.