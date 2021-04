On vous avait quitté à Genève en novembre 2019, alors que vous dirigiez l’équipe M21 du Servette FC, et on vous retrouve coach principal de l’OGC Nice (ndlr: nomination le 4 décembre 2020 en remplacement de Patrick Vieira). Quel chemin! Comment allez-vous?

Il fait beau, donc ça va bien! Plus sérieusement, je vais bien car nous vivons une série de résultats positifs (14 points en sept matches). Nous sommes sortis de la lutte pour le maintien, et c’est un grand soulagement. Désormais nous ne sommes plus obligés de regarder derrière. Nous pouvons attaquer la dernière partie du championnat avec la volonté de terminer le plus haut possible.