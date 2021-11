Une nouvelle collection de vinyles – «Je ne reconnais pas ma voix, j’ai découvert un autre moi» Abstract à Lausanne a décidé de brancher des artistes visuels sur le son. Le premier vinyle de la série est signé Caroline Tschumi. Florence Millioud Henriques

Le premier est signé Caroline Tschumi, une édition d’artiste tirée à dix exemplaires. Espace d’art Abstract/Caroline Tschumi.

Elle dessine, beaucoup, même compulsivement! C’est sa voie, sa voix d’artiste. Mais Caroline Tschumi en cachait une autre, plus intime, elle dira même totalement «nue». Une voix qui chante, qui accompagne une guitare qui se trouvait là, des musiques sorties avec la force insoupçonnée d’un jet d’eau et des mots qui sont venus habiller le tout, tout aussi spontanément.

«J’avais gardé ces petites choses sous silence, c’était quelque chose de spontané, d’intime, réalisé en totale autodidacte.» Caroline Tschumi, artiste

«J’avais des petites choses», glisse-t-elle. Plus tard dans la conversation, elle avance un nombre, soit une cinquantaine de compositions. «Je les avais gardées sous silence, c’était quelque chose de spontané, d’intime, réalisé en totale autodidacte. Pour moi la musique a ce côté très très intime.» Son exposition chez Abstract en 2020 avec une pièce sonore et l’envie d’Alain Weber de lancer une collection de vinyles d’artiste – ce support qui fait tourner l’esprit créatif des plus grands, de Warhol à Christian Marclay – ont fait naître la suite.

«J’adore le vinyle, j’en ai, j’en écoute. C’est la musique que j’aime, celle des années 60 et 70 .» Espace d’art Abstract/Caroline Tschumi.

L’artiste, vue récemment avec ses mythologies cousues de fantaisie et de couleurs vives dans l’exposition de la scène contemporaine vaudoise «Jardin d’Hiver» au Musée cantonal des beaux-arts ou au Mamco à Genève, a donc exhumé son travail de musicienne. Un mot qu’elle se garde bien d’utiliser! «Je n’oserais pas, je n’ai jamais étudié la musique, je n’ai jamais fait de solfège. J’ai composé, j’interprète, on a enregistré. Mais la démarche me paraît plus proche de celle d’un dessin ou d’un poème. C’est quelque chose d’assez fou, ce qui fait que je me réjouis de faire écouter ce disque. Mais que je flippe aussi.»

Dans un moment «pas génial»

Les sons, les mots viennent du passé de la Lausannoise, au moment charnière où elle quitte le cocon des Beaux-Arts, celui où il faut se lancer… «C’était autour de 2010, j’avais pris quelques routes qui n’étaient pas les bonnes, j’étais dans un temps de vie pas vraiment génial et la musique m’est tombée de dessus. Elle m’a touchée en plein cœur, c’était fabuleux. Tout d’un coup, j’ai découvert un territoire, un autre moi, une autre voix beaucoup plus féminine, c’est comme si j’avais échoué sur une plage. D’ailleurs, spontanément, les textes parlent beaucoup d’eau.»

«Avec dix exemplaires de vinyles pour chaque création, on est carrément dans l’artisanal, ça ouvre des possibles et ça inaugure de belles collaborations avec des plasticiens.» Alain Weber, Abstract art contemporain

Malgré ses pudiques retenues d’artiste, ce n’est pas anodin, si c’est elle qui lance la collection de vinyles qu’Alain Weber projette sur le long terme à l’enseigne d’Abstract. «Elle s’inspire beaucoup de figures musicales, elle est fan, elle en écoute aussi beaucoup lorsqu’elle crée. Mais le déclic pour lancer cette collection, c’est Sylvain Ehinger de Pixelgroove qui a récupéré du matériel de la marque Thorens de Sainte-Croix qui lui permet de faire des vinyles à l’unité. ça ouvre des possibles, avec dix pièces, c’est carrément de l’artisanal et ça inaugure de belles collaborations avec des plasticiens.»

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.