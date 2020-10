«Je ne sais pas si on pourra sauver Noël»

Pour Alain Berset, il y aura encore des surprises dans cette crise, et il faudra s’y adapter.

Peut-on encore sauver Noël?

Je ne sais pas. Depuis le début de la crise, on constate à quel point la situation est instable. Le Conseil fédéral fait tout pour que ça aille le mieux possible, mais on doit vivre avec cette incertitude.