Témoignage – «Je ne sais toujours pas pourquoi il m’a agressée à l’acide» Une Neuchâteloise de 24 ans avait été gravement brûlée dans le parking souterrain de son immeuble. Quatre mois plus tard, l’ex-modèle exige des réponses de son agresseur. Benjamin Pillard

En plus de ses brûlures, Laurie a bien failli perdre la vue. Elle avait été agressée le 11 février dernier juste après l’aube, dans le parking souterrain de son immeuble sis en ville de Neuchâtel. Guillaume Perret / Lundi13

Il ne reste plus qu’une balafre. Du milieu du front jusqu’à la tempe gauche. Et de légères marques au niveau des mains. «Même si elles se voient beaucoup moins aujourd’hui et qu’elles devraient encore s’atténuer après une intervention au laser, puis avec le temps, ces marques vont rester à vie. Mais nous avons tous nos imperfections, elles font partie de notre histoire.» Neuchâteloise de 24 ans, Laurie est l’une des rares victimes d’agression à l’acide d’Europe – ces attaques particulièrement cruelles étant le plus souvent observées au Royaume-Uni.