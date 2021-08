Quand un romancier classique fait sa révolution – «Je ne voulais pas devenir l’imitateur de moi-même» Javier Cercas publie un polar, «Terra Alta», et préside Le livre sur les quais à Morges. Double première. Cécile Lecoultre

Avec son polar «Terra Alta», Javier Cercas a remporté le prix Planeta, l’une des plus hautes consécrations en Espagne, équivalent au Goncourt. JOEL SAGET/AFP

Philologue universitaire, écrivain renommé, chroniqueur politique engagé… Javier Cercas a pu surprendre en se lançant dans le polar à la soixantaine. «Ce genre reste, et cela ne cesse de m’étonner, parfois méprisé. Quelle bêtise… Il y a de bons et de mauvais romans, le reste n’est que bavardage et je m’en moque!» Avec «Terra Alta», celui qui hybride volontiers la fiction avec des faits historiques, inventant le «récit réel» et menant des enquêtes sur sa propre généalogie marquée par le franquisme, trouve un nouveau chemin.

Plusieurs tomes sont en vue pour Melchor, flic venu des mauvais quartiers de Barcelone pour trouver sa rédemption en terre catalane. Son mentor découvrira lui, les joies de la présidence au 12e Livre sur les quais. «Moi, je préférerais toujours rester dans ma maison mais voilà…» Ne le ratez pas à Morges, l’érudit est prêt à se mettre à table.