Interview de Philippe Lucas – «Je n’enlève pas mes lunettes, ça fait partie de mon look›› Coach à succès de natation, Philippe Lucas dirige depuis neuf mois le Genevois Jérémy Desplanches à Martigues. Alors que les Mondiaux ont commencé à Budapest, rencontre avec un personnage authentique. Christian Maillard Martigues

Philippe Lucas soigne son look «rock’n’roll». YVAIN GENEVAY / TAMEDIA

Au moment de prendre la pose devant le photographe, de soigner son look face à l’objectif, Philippe Lucas ajuste son débardeur bleu et met de l’ordre dans ses longs cheveux blonds avant de croiser les bras pour bien mettre en évidence ses colliers et bracelets. «Désolé mais, mes lunettes, je ne les enlève pas, cela fait partie de mon personnage!» s’excuse le druide français de 59 ans, tout heureux de nous accueillir à la piscine Avatica de Martigues, au milieu de ses nageurs, qui alignent des longueurs depuis plus d’une heure.