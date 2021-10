Il fête ses 46 ans à la Tuilière – «Je n’éprouve aucun sentiment de peur ou de frustration»

Après toutes ces années de vadrouille, à quel point avez-vous le sentiment de revenir à la maison?

Ce n’est plus le même stade, ni plus tellement les mêmes personnes. Mais j’ai passé plus de dix ans au LS, et ce qui a été écrit restera dans l’histoire. Aujourd’hui, les nouveaux propriétaires du club doivent tenir compte de ce qui a été fait par le passé, de cette histoire à laquelle j’appartiens. Je ne me sens plus chez moi à la Tuilière, parce que ce n’est pas mon stade – surtout avec du synthétique. Mais trois finales de Coupe, puis la montée en Super League comme entraîneur, la Coupe d’Europe, ça ne s’efface pas. Le LS est le seul club pro où j’ai joué en Suisse, j’y ai vécu des moments exceptionnels. C’est ma ville, je suis né là.