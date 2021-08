Politique fédérale – «Je n’exclus pas de revenir au Grand Conseil en mars 2022» Le conseiller national Vert Daniel Brélaz confirme qu’il quittera bien la Berne fédérale. Pour mieux rebondir dans son canton? Simone Honegger

Daniel Brélaz (ici en 2018) est entré pour la première fois au Conseil national en 1979. Laurent Crottet

Il l’avait annoncé en 2019 déjà, il le répète une nouvelle fois dans «Le Temps», Daniel Brélaz quittera le Conseil national le 3 mars 2022. Il participera donc encore à trois sessions sous la Coupole, avant de laisser sa place au député Vert Raphaël Mahaim.

Une décision qui respecte la promesse faite à son parti lors des dernières élections fédérales. L’ancien syndic de Lausanne s’était engagé à quitter la Chambre du peuple au plus tard en décembre 2021 pour faire entrer un jeune en cours de législature. «Il y a tout de même un léger décalage avec ce que j’avais annoncé, parce que je voulais encore travailler sur le budget en décembre.»

Et que répond-il à tous ses camarades qui s’impatientaient de le voir enfin libérer la place après plus de vingt ans de va-et-vient au Conseil national? «Pendant des années, j’ai joué le rôle de locomotive pour la liste des Verts. En 2020, le coronavirus est passé par là et a engendré la crise que l’on connaît. Mes compétences ont été utiles en Commission des finances. J’ai joué un rôle non négligeable dans le traitement des dossiers. Je pense que cela a été bien fait.»

En 1979, Daniel Brélaz a été le premier écologiste à siéger dans un parlement national. Difficile d’imaginer qu’il n’aura plus de mandat politique d’ici à six mois. «Je n’exclus pas de revenir au Grand Conseil en mars 2022. Mais aucune décision n’a encore été prise en ce sens et il faut en discuter avec mon parti. Je pourrais y apporter mon expertise dans les dossiers climatiques et énergétiques.»

