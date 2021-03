Samia Hurst-Majno: «Si on autorise l’accès de certains endroits aux personnes vaccinées et qu’on l’interdit aux autres, le statut vaccinal devient visible au grand jour.»

Faut-il instaurer un document officiel qui prouve que l’on a été vacciné contre le coronavirus? Un tel certificat vaccinal pourrait alors permettre de voyager sans restrictions sanitaires dans les pays où il est reconnu ou d’accéder à certains lieux publics. Alors que la campagne de vaccination est en cours, cette question fait débat dans le monde entier pour des raisons éthiques et juridiques, mais aussi sociétales, explique Samia Hurst-Majno, professeure de bioéthique à l’Université de Genève. Interview.

Que pensez-vous du passeport vert, Samia Hurst?

Le terme de passeport n’est pas très bon, disons plutôt certificat. Traiter des personnes différemment, comme le suppose un tel document, n’a de sens que si la vaccination limite beaucoup la transmission du virus et que les personnes vaccinées ne sont plus – ou au moins nettement moins – contagieuses. Sinon cela ne sert à rien. Sur ce sujet, les données sont de plus en plus encourageantes même s’il n’y a pas encore de certitude. Si je devais parier, je parierais que l’on est moins contagieux si on est vacciné. Cela dit attendons.