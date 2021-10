Gangs en Suisse romande - «Je pense que celui qui m’a planté voulait me tuer»

Une semaine avant la bagarre mortelle entre bandes rivales au Flon, deux Lausannois avaient été tabassés et poignardés par une quinzaine de jeunes. Il s’agirait des mêmes agresseurs.

«Je pense que celui qui m’a planté voulait me tuer»

«Le plus révoltant, c’est que ces gars sont venus dans notre quartier pour taper des personnes qu’ils ne connaissent pas – jusqu’à leur mettre des coups de couteau. Ça veut dire que n’importe quel autre jeune qui habite ici – y compris un préado avec une morphologie de grand – pourrait connaître le même sort… C’est pas normal!» Yacine* (21 ans) est l’un des deux Lausannois à avoir été violemment tabassés dans la cité de la Bourdonnette par une quinzaine d’individus encagoulés. C’était la nuit du 18 au 19 septembre dernier.

L’affaire n’a été rendue publique que la semaine dernière, lors d’une prise de parole d’un élu socialiste devant le Législatif lausannois, Mountazar Jaffar, lui-même domicilié dans ledit quartier populaire. Dans sa réponse, le conseiller municipal chargé de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, a révélé que cette sanglante agression est liée au phénomène «des groupes de rap romands qui s’échauffent – majoritairement via les réseaux sociaux, ou dans des clips qu’ils produisent». «Cela peut amener à de fortes rivalités et animosités, voire à des confrontations physiques», a-t-il précisé. Tout en qualifiant ce contexte de «particulier et fortuit», bien qu’observé «déjà depuis quelques années» en terre romande.