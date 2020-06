«AlbaTour» d’adieux – «Je peux apprécier chaque kilomètre» Michael Albasini aurait dû mettre un terme à sa carrière sur le Tour de Suisse. Mais comme il a été annulé, Stefan Küng a eu une bien belle idée pour faire la fête à son illustre aîné. Robin Carrel Moudon

Michael Albasini en noir au centre entre Danilo Wyss (en bleu) et Stefan Küng .

Le Thurgovien de 39 ans a longtemps pensé boucler sa boucle sur la boucle nationale de 2020. Mais comme le coronavirus est passé par là, ses plans sont tombés à l’eau. En concertation avec son équipe Mitchelton-Scott, il a donc prolongé le plaisir, aussi bien pour ne pas rester sur une fin en queue de poisson que pour donner un coup de main à sa troupe, qui s’apprête à vivre une fin de saison 2020 ultra-condensée, où les directeurs sportifs auront besoin de tout le monde.

Mais en attendant de pouvoir recourir sur le front du World Tour, au début du mois d’août, il faut tout de même s’entretenir et monter en puissance avant que les équipes ne puissent enfin pédaler ensemble. Stefan Küng, lui, a eu une bien meilleure idée pour que son pote Albasini ne doive pas définitivement «mettre la flèche» loin de chez lui, loin des siens, dans l’anonymat du peloton, après 17 ans de professionnalisme.

«Je me suis dit que ma carrière était terminée.» Michael Albasini

Le troisième des derniers Mondiaux a donc décidé, avec le concours des mesures anticoronavirus qui s’assouplissaient, de courir le Tour de Suisse «comme si», avec son glorieux aîné. Au départ, ils étaient prêts à le courir à deux, seuls sur le tracé initialement prévu par les organisateurs, avec comme accompagnateurs la famille du vétéran, en camping-car. Puis, le Conseil fédéral a permis les rassemblements allant jusqu’à 300 personnes. «Du coup, on était, je pense, 299 dimanche à Frauenfeld», sourit Stefan Küng.

«C’est une idée de Stefan, moi je ne pensais pas du tout à ça, nous a dit mercredi la star de la semaine. Quand on a compris que le TdS ne se courrait pas, je me suis dit que ma carrière était terminée. Ensuite, on a commencé à organiser ça et c’est devenu toujours plus grand au fil des jours. C’est super, parce que je suis accompagné par tous les coureurs professionnels du pays, parce que tout le monde a du temps, ces jours…»

Mercredi, cette petite troupe est arrivée à Moudon, sans doute le seul lieu du canton de Vaud à ne pas avoir été copieusement arrosé par la pluie ce jour-là. Fabian Cancellara est passé leur faire un petit «coucou» sur le parcours du jour et Danilo Wyss les a rejoints en route. Quelques amateurs de la région se sont ajoutés à ce mini-peloton pour la boucle autour de la cité de la Broye et tout s’est fini, logiquement, par un verre de vin blanc et quelques chips (même pour les pros!).

«On est partis dimanche de Frauenfeld, la région où je suis né et on y a déjà fait une grande fête. Septante ou huitante coureurs ont fait le prologue en ma compagnie! a apprécié Albasini. Le lendemain, on était une vingtaine de coureurs, hier (ndlr: mardi) on était avec presque tous les pros de Suisse centrale. L’atmosphère est à chaque fois super, car il n’y a pas le moindre stress et on roule relax ensemble. Je peux apprécier chaque kilomètre. Plus peut-être que si j’avais été en course, où on doit toujours se dépêcher.»

Fin dans les Ardennes

Mais dans quelques jours, le sport, le vrai, va forcément reprendre ses droits et Albasini en sera. «Cet ‘AlbaTour de Suisse’ permet aussi de reprendre un peu le rythme, parce qu’on fait le vrai tracé original, a analysé celui qui a gagné trois étapes sur la ‘vraie’ épreuve au cours de sa carrière. En direction de Moudon, on a pédalé sur 180 km. Jeudi, vers Loèche, c’est 205 bornes avec des cols… Même à l’entraînement on ne fait jamais autant! Pour le reste de la saison, c’est super.»

Le Thurgovien ne sera pas de trop, au sein de la Mitchelton-Scott, pour affronter une fin de saison qui s’annonce dense. «À la fin, ç’a été ma décision de continuer, mais ils ont été heureux de mon choix. Ils auront besoin de tout le monde jusqu’à la fin de l’année! a-t-il souri. Si j’avais dû terminer ma carrière à cause du coronavirus… Ça m’a décidé à enchaîner, parce que c’est plus joli de finir ainsi.» Albasini va débuter sa vraie tournée d’adieux sur les courses italiennes, avant de raccrocher, définitivement cette fois, après les Classiques ardennaises.