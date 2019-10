«Je peux sortir l’UDC de la crise»

Lorsqu’il fêtera ses 35 ans en janvier, Kevin Grangier sera-t-il président de l’UDC Vaud? Le citoyen de Noville ne perd pas de temps en lançant sa candidature. Il explique à «24 heures» comment il compte redresser la section vaudoise, après la perte d’un siège au National et l’annonce du départ de Jacques Nicolet. Verdict au congrès du 28 novembre.

Pourquoi briguez-vous la présidence de l’UDC Vaud?

Dans l’adversité, il faut prendre ses responsabilités. J’ai l’expérience, la détermination et l’énergie pour sortir le parti de la crise qu'il traverse. Je souhaite positionner l’UDC sur ce principe clair: «Switzerland first», la préférence nationale, à l’embauche, au social, à la consommation et à l’accès au logement. Il faut que ça vaille la peine d’être Suisse en Suisse.

«Switzerland first», c’est un clin d’œil à Donald Trump. Vous vous reconnaissez dans sa politique?

C’est le symbole d’une Amérique qui a été oubliée. Trump est allé dire aux travailleurs et entrepreneurs américains qu’on allait remettre l’Amérique devant. L’UDC doit dire la même chose en Suisse.

Concrètement, comment appliquer la préférence nationale ici? Quelles lois changer?

Concrètement, je m’oppose aux morales politiquement correctes. Je veux une économie des circuits courts et de proximité, un combat contre l’immigration démesurée. Il faut la préférence nationale dans tous les domaines.

Vous avez quitté votre poste de secrétaire général de l’UDC Vaud après trois ans et demi en décembre 2017, puis celui de chef de campagne de l’UDC Suisse en août 2018. Pourquoi? Certains vous voient comme un homme qui n’a pas voulu assumer ses responsabilités…

Je ne plais pas à tout le monde et je ne cherche pas à plaire à tout le monde. En 2017, nous avons perdu un électeur sur dix par rapport à 2012. Depuis dimanche dernier, c’est un sur vingt. Il y a deux ans, comme secrétaire général, j’ai voulu prendre des mesures correctives qui n’ont pas été soutenues par la direction du parti et nous n’étions pas d’accord sur la suite. J’ai tiré les conséquences et j’ai remis mon mandat. Ce qui manque à l’UDC Vaud, c’est du leadership et de la visibilité médiatique. Les gens des villes vaudoises disent que l’UDC c’est Freysinger, Blocher ou Amaudruz, mais rarement un Vaudois. Nous devons changer cet état de fait si nous espérons valoriser des candidats et favoriser la relève.

Prochaine échéance, les élections communales au printemps 2021. Quel est votre objectif?

C’est la principale priorité et je suis humble face à la tâche car inverser la tendance négative exigera beaucoup d’efforts de tous les membres. Dans les localités où nous avons des élus communaux, nous devons présenter plus de candidats qu’en 2016. En parallèle, nous devons fonder des sections dans une vingtaine de communes, partout où c’est possible et fidéliser nos électeurs.

Et pour les Municipalités?

Pour espérer décrocher un mandat municipal, il faut construire une candidature pendant plusieurs années avec une personnalité. L’UDC y est récemment arrivé à Villeneuve ou à Sainte-Croix. En 2021, il faudra confirmer les gains réalisés en 2016 et, d’ici là, valoriser des personnalités en ville pour crédibiliser des candidatures.

Et en 2022, pour les cantonales, l’UDC doit-elle absolument présenter un candidat au Conseil d’État, dans une alliance avec le PLR, alors qu’elle ne fonctionne pas?

Depuis dix ans, nous essayons une alliance avec le PLR. Elle échoue toujours un peu plus car nos deux partis n’ont aucun succès probant à présenter aux Vaudoises et aux Vaudois. Or il existe une majorité de centre-droite au Grand Conseil. Nous ne sommes pas crédibles et repartir dans la même configuration en 2022 serait stupide. Je veux être très clair: si nos deux partis cessent de se laisser bêtement diviser et que nous sommes en mesure de proposer un bilan crédible en 2022, comme une baisse des impôts significative pour les personnes physiques ou des réformes structurelles importantes de la péréquation intercommunale, alors on envisagera une liste commune. Nous avons une exigence de résultats car nous avons une majorité parlementaire. Sans résultat probant, l’UDC fera campagne seule.