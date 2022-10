Déboutés de l’asile – «Je préfère mourir ici que de retourner en Croatie» Le collectif Droit de rester a recueilli des centaines de témoignages de migrants maltraités en Croatie. Il estime que la Suisse se rend complice des sévices. Fabien Lapierre

Requérante d’asile somalienne déboutée vivant à Vallorbe, Hiba* craint d’être renvoyée en Croatie avec ses huit enfants et sa belle-fille. DR

«Violences physiques, psychologiques et sexuelles. Insultes racistes. Vols et destructions de biens personnels. Enfermement dans des locaux avec accès limité ou inexistant à des ressources alimentaires et sanitaires.» Cette accablante litanie, égrenée mercredi à Neuchâtel par le collectif Droit de rester et confirmée par une quarantaine de migrants présents, résume le traitement réservé aux exilés arrêtés en Croatie. Elle se fonde sur une centaine de témoignages recueillis depuis l’été.