LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Je rêve de dormir Dr José Haba-Rubio et Dr Raphaël Heinzer

Nous passons un tiers de notre vie à dormir, alors autant bien le faire! Cet ouvrage, écrit à quatre mains et avec humour par deux spécialistes, un pneumologue et un neurologue, aborde le fonctionnement du sommeil et son évolution au cours des âges, le monde des rêves, les différentes maladies et troubles qui lui sont liés (insomnies, apnées, hypersomnies, somnambulisme, syndrome des jambes sans repos, mais aussi les conséquences du jet-lag et des changements d’heure, etc), pour finir par des outils concrets pour mieux dormir. Un livre accessible qui révèle de précieux conseils à travers des anecdotes et des cas cliniques réels, parfois cocasses, et toujours édifiants.

