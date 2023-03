Politique et handicap – «Je rêve d’un conseiller fédéral en fauteuil roulant» Pour l’égalité et l’inclusion, cinq Vaudois ont siégé vendredi sous la Coupole fédérale, lors de la première session des personnes handicapées. Mathias Délétroz

Les Vaudois Nouh Latoui (à dr.) et Sébastien Kessler (tout à g.) ont siégé ce 24 mars lors de la première session des personnes handicapées, dans la salle du Conseil national. KEYSTONE/Anthony Anex

Dans le train pour Berne, un SMS: «Je suis disponible à l’Entrecôte Fédérale. Veuillez excuser ma réponse tardive, mais mon stress est monté ces derniers jours. Maintenant que je suis sur place, ça va mieux.» À une heure de la première session des personnes handicapées, le Sainte-Crix Cédric Goedecke est attablé avec son accompagnatrice dans le mythique restaurant bernois. Rien chez lui ne trahit une différence. La voix posée et calme, il explique: «Je me suis présenté pour défendre les handicaps invisibles, comme les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme, que je soutiens comme pair praticien en santé mentale. On ne se rend pas compte de l’énergie énorme qu’on doit dépenser pour aller en session. C’est pour ça que j’ai quelqu’un avec moi pour régler tous les détails pratiques.»