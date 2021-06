Pour Tariq Ramadan et ses avocats, il n'y a rien dans le dossier qui l'incrimine. Il vous accuse de mentir. Quelle est votre réaction?

Je suis choquée, mais pas étonnée, car M. Ramadan et ses avocats sont libres de dire ce qu’ils veulent. Ils ont choisi de porter cette affaire devant le tribunal de l’opinion, ce n’est pas ma conception de la justice, et c’est la première fois que je réponds à ce genre d’interview. Pour ma part, je sais parfaitement ce que le prévenu m’a fait subir dans la nuit du 28 octobre 2008, et cela me hante jour et nuit depuis douze ans.