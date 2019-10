«Je sais très bien où je veux aller avec l’équipe de Suisse»

Il fait un temps à ne pas mettre une Petite Sirène dehors. Mais à Copenhague, la fidèle gardienne du port en a vu d’autres. Ce crachin nordique ne la perturbe pas plus que ça. L’équipe de Suisse prend exemple en s’entraînant sans broncher la veille de ce Danemark - Suisse si important. Avec un tour dans son sac: histoire de rester au sec, le toit du Telia Parken a été fermé. Sauf que c’est ce samedi, toiture ouverte, qu’il faudra passer entre les gouttes.

Avant l’arrivée sur la pelouse des internationaux, Vladimir Petkovic devise avec Pierluigi Tami. Les deux hommes se connaissent, mais ils doivent apprendre à travailler ensemble. Cela vaut pour le sélectionneur, mais aussi pour le directeur des équipes nationales, qui a un mandat de trois ans. Le poste est tout neuf, quelques mois à peine. Rencontre avec ce Pierluigi Tami dont on sait déjà les impulsions (affaire Shaqiri) et dont on devine le désir de renouveau.

Pierluigi Tami, vous avez pris vos fonctions de directeur des équipes nationales dans une période un peu agitée pour l’équipe de Suisse: comment le vivez-vous de l’intérieur?

D’abord, la première chose lors d’une prise de fonction, c’est de comprendre où l’on met les pieds. Avant d’opérer le moindre changement, il faut observer, écouter, apprendre en analysant les relations des uns et des autres déjà en place. Je suis encore dans cette phase, comme je l’ai dit dès le début. Mais des éléments ont fait qu’il m’a déjà fallu sortir de ce rôle d’observateur, pour agir, c’est vrai. Parce que c’était nécessaire. J’aurais volontiers évité les projecteurs si tôt, un directeur qui dirige dans l’ombre, cela me va. Mais il y avait une urgence. Parce que le plus important reste le sportif et la qualification directe pour l’Euro 2020, sans passer par le barrage possible grâce à la Ligue des nations. C’est pour cela qu’il a fallu réagir vite, c’est mon rôle. Si quelque chose peut avoir une mauvaise influence sur le groupe, il faut régler le souci.

On parle de Shaqiri, qui a décliné sa sélection le mois dernier (et qui est blessé actuellement): vous êtes allé le trouver à Liverpool, vous y êtes ensuite retourné avec Vladimir Petkovic et rien de ce qui s’est dit n’a filtré, sinon que tout allait à nouveau pour le mieux dans le meilleur des mondes. Franchement, il y avait un problème, non?

Je vais être très clair: avant d’aller trouver quelqu’un pour parler avec lui, on ne sait pas s’il y a vraiment un problème. Il était prévu que j’aille le voir, cela a été fait. Il était nécessaire aussi que Petkovic et Shaqiri se parlent en face et que cela reste entre eux: cela a également été organisé. Autour de cette histoire, beaucoup se sont fait des films. Nous, nous avons agi pour que tout se passe bien.

L’«affaire» Shaqiri est-elle terminée ou peut-elle refaire surface?

Je réponds pour aujourd’hui: oui, plus de problème. Mais c’est toujours le temps qui répond à ces questions. Avec Xherdan, nous avons discuté et tout est rentré dans l’ordre, il a réaffirmé son envie de jouer pour la Suisse et le sélectionneur la sienne de compter sur lui. Avec d’autres, cela n’a pas pris la même direction.

Là, c’est le cas Roman Bürki, qui ne veut plus être remplaçant et qui s’est mis en congé de la sélection après le Mondial 2018: comment cela s’est-il passé avec lui?

Il fallait clarifier sa situation. Il a redit vouloir se concentrer sur son club. Je respecte. À lui de respecter notre position: jusqu’à la fin de l’Euro 2020, il ne sera plus sélectionné avec la Suisse. Même si Sommer se blesse. Nous composerons avec les joueurs qui répondent présent. Cela fait partie de certaines valeurs qui me sont chères. Après l’Euro, si Roman revient à de meilleurs sentiments, on pourra toujours discuter à nouveau.

On a l’impression que vous avez déjà des idées claires de ce que vous voulez mettre en place, à plusieurs niveaux?

C’est le cas et j’en parlerai ouvertement dans quelques mois. Je sais très bien où je veux aller avec l’équipe de Suisse. Avec le football suisse en général puisque cela ne concerne pas que l’équipe A. Mon travail de directeur peut se résumer à ça: porter une vision stratégique de développement, à tous les échelons; se focaliser sur l’organisation et les priorités à définir; respecter certaines valeurs qui me sont chères..

Quelles sont vos relations avec Vladimir Petkovic, attendu que vous étiez les deux derniers en lice pour le poste de sélectionneur en 2014, mais que c’est lui qui a été retenu?

Cela n’a jamais été une déception pour moi. Au contraire, c’était un honneur que l’on pense à moi. Et puis, c’est le foot. Une porte se ferme, une autre s’ouvre. J’ai pu entraîner Grasshopper, Lugano, vivre de magnifiques expériences. «Vlado» et moi avons de très bons rapports. C’est nouveau pour lui et pour moi, ce poste de directeur.

Et vous êtes son supérieur hiérarchique…

Oui, en tant que directeur, c’est ainsi. Mais je n’ai aucune raison de m’en prévaloir. D’ailleurs, nous avons chacun un cahier des charges et nous collaborons très bien ensemble pour le bien du groupe.

Que vous inspire l’équipe de Suisse, actuellement troisième du classement, avec ces deux matches à venir, ici à Copenhague puis mardi soir à Genève, contre l’Irlande?

Je n’aime pas les calculs et les projections. Vous avez une expression en Suisse romande que j’aime bien: prendre match après match. C’est une bonne manière d’affronter les choses. La Suisse doit se concentrer sur ses points forts, pour se qualifier directement pour l’Euro. Avec deux victoires, ce samedi et mardi à Genève, cela me va bien. Mais dans tous les cas avec un niveau de jeu à la hauteur.