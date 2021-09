Marine Le Pen lance sa campagne – «Je serai la présidente des libertés. Croyez-moi, ça changera» Pour sa rentrée politique, Marine Le Pen, face à la concurrence d’Éric Zemmour, tente de restaurer son image de patronne de la droite nationaliste. Alain Rebetez

Marine Le Pen sur la scène du théâtre romain de Fréjus, dimanche matin, pour son meeting de lancement de campagne. KEYSTONE

Marine Le Pen avait depuis longtemps annoncé sa candidature à la présidentielle, mais dimanche, à Fréjus, elle a véritablement lancé sa campagne, seule sur la vaste scène du théâtre romain de la ville, où elle faisait face à 900 militants du Rassemblement national. Derrière elle, un slogan: «Le temps est venu».

Pour Marine Le Pen, cette rentrée politique est délicate: il s’agit d’affirmer son leadership sur la droite nationaliste, alors que ses résultats dans les sondages sont en baisse et que le polémiste Éric Zemmour laisse entendre toujours plus bruyamment qu’il souhaite se lancer dans la course.