Cette élection m’a ému. C’est quand même impressionnant. Il est vrai que le contexte est spécial. Je pense qu’à travers mon très bon résultat, l’Assemblée fédérale a voulu donner un signal: ce n’est pas le moment de s’adonner à des petits jeux politiques; la situation est sérieuse et nécessite une bonne collaboration entre le Conseil fédéral, le parlement et les Cantons.

La Suisse est plongée dans une crise sanitaire, économique et sociale. Comment comptez-vous incarner l’espoir?

L’espoir repose en grande partie sur l’arrivée des vaccins, mais pas seulement. Il faut au moins 60% de vaccinés pour atteindre une certaine immunité de groupe. Or les sondages nous montrent qu’environ la moitié de la population est prête à se faire vacciner. Il faudra donc convaincre, et pour cela il faut être transparent et bien expliquer les enjeux. En parallèle, ce sera un défi pour toutes les autorités politiques de continuer à faire appliquer les gestes barrière et les mesures de protection. Mon espoir est qu’on retrouve une certaine normalité au milieu de l’an prochain. Les citoyens ont envie de souffler. Je pense en particulier aux jeunes qui ont besoin de sortir et de faire du sport, notamment.