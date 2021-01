Immunité contre le coronavirus – «Je suis assez persuadé d’avoir eu deux fois le Covid» Combien de personnes ont été réinfectées? Un flou demeure. Les spécialistes parlent d’exceptions. Marie Nicollier

Image d’illustration. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Jan Plumet a-t-il eu deux fois le coronavirus? «C’est extrêmement probable, dit ce Lausannois de 40 ans. En mars, j’ai eu une très forte toux, une grande fatigue, des difficultés respiratoires… J’ai appelé la hotline et on m’a dit de rester à la maison. Puis je suis allé consulter. On ne m’a pas testé (c’était réservé aux personnes à risque), mais on m’a dit que c’était probablement le Covid.» En novembre, le Vaudois perd soudainement le goût et l’odorat et fait un test qui se révèle positif.

«Les symptômes étaient beaucoup plus légers, la deuxième fois.»