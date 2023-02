Interview de Ian Anderson – «Je suis Clint Eastwood qui joue de la flûte» Le musicien tient depuis 1967 la barre de Jethro Tull. Le roi du rock progressif est un monarque solitaire qui manie le verbe avec la même élégance que les notes. Coup de fil avant son concert à Lausanne. Francois Barras

«De toute ma vie, je n’ai jamais eu le trac sauf l’an dernier, quand nous sommes remontés sur scène après dix-huit mois d’interruption.» Getty Images

Au jeu des plus anciens groupes encore en activité, Jethro Tull ne craint bientôt plus que les Rolling Stones. Incarné depuis 1967 par la flûte de Ian Anderson et ses poses de Pan unijambiste, le gang anglais parmi les inventeurs du rock progressif repart sur les routes armé d’un nouveau disque sorti en 2021. «Cela fait sept décennies que Jethro Tull existe: nous sommes un millésime rare», précise au téléphone le chanteur dans un anglais de professeur à Oxford. «Mais ce n’est qu’une fois débouché que l’on peut juger de la qualité d’un bon vin. Nous le verrons ces prochains jours avec les musiciens qui me rejoignent pour cette nouvelle tournée.» Elle passera par Lausanne le 11 mars.