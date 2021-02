Écublens – «Je suis contre cette sortie d’autoroute» Un débat organisé par l’association Action Climat Écublens a donné lieu à des révélations et prises de position des candidats sortants à la Municipalité. Chloé Banerjee-Din

Le projet de jonction autoroutière à Ecublens s’inscrit dans un vaste projet de la Confédération. Mis à l’enquête en 2018, il doit créer ou développer d’autres sorties d’autoroute, notamment à Chavannes et Crissier. Les oppositions sont encore en cours de traitement. IMAGE DE SYNTHÈSE OFROU

Le milieu associatif met son grain de sel pour animer la campagne électorale à Ecublens. Lundi, le groupe Action Climat a organisé sur Zoom un débat entre les candidats à la Municipalité. L’occasion pour les candidats des différents partis – sauf l’UDC, absent de l’événement – de mettre sur la table leurs propositions pour faire baisser les émissions de CO 2 au niveau local. Avec la mobilité au centre de l’attention, la discussion a réservé quelques surprises.

Des doutes sur la jonction

Municipale Verte et candidate sortante, Danièle Petoud a notamment jeté un pavé dans la mare au sujet de la jonction autoroutière à Ecublens, grand projet de la Confédération mis à l’enquête en 2018 déjà, nourrissant nombre d’oppositions. «Je suis contre cette sortie d’autoroute», a-t-elle déclaré, tranchant avec la position affichée jusqu’ici par la Municipalité. «J’ai pris conscience que non seulement ce serait un enfer pendant des années en raison des travaux, mais aussi qu’elle ne répondra plus aux besoins lorsqu’elle sera enfin mise en service.» Pascale Manzini, municipale également et candidate pour le PS et indépendants de gauche, est sur la même ligne, se déclarant «mal à l’aise» avec ce projet. Les autres candidats n’ont pas bronché, mais le consensus se lézarde sur un thème important pour la prochaine législature.