Questionnement de genre – «Je suis la grand-mère d’un enfant transgenre» Le Mouvement des aînés Vaud a proposé une conférence, sans tabou, sur la transidentité. Compte rendu d’une soirée riche en enseignements. Catherine Cochard

Image d’illustration. Getty Images

«Je suis la grand-mère d’un enfant transgenre.» Ce mardi, à l’invitation du Mouvement des aînés Vaud, une retraitée se confiait face à une salle d’une dizaine de personnes. Elle témoignait de la façon dont elle a vu son petit-fils se recroqueviller, à l’âge de 3 ans, puis répéter qu’il était une fille. Et de la manière dont la famille soudée et aimante a soutenu et accompagné l’enfant. Émue, elle a conclu en évoquant sa complicité avec sa petite-fille, aujourd’hui rayonnante et sur le point d’entrer dans l’adolescence.