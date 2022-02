Procès des 200 d’Extinction Rebellion – «Je suis médecin et activiste car je suis responsable, pas délinquant» Douze nouveaux militants climatiques répondaient, lundi, du blocage de la rue Centrale, à Lausanne, en décembre 2019. Parmi eux, deux pontes de la santé vaudois. Romaric Haddou

Lundi en fin de matinée, de nombreuses blouses blanches se sont rassemblées sur les marches du Palais de justice de Montbenon, à Lausanne, afin de plaider la cause climatique. Dans la tribunal, douze militants d’Extinction Rébellion étaient jugés pour avoir bloqué la rue Centrale en 2019. Parmi eux, Valérie D'Acremont et Blaise Genton, figures vaudoises de la santé. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le Tribunal de police de Lausanne était particulièrement garni, lundi. Douze militantes et militants d’Extinction Rebellion (XR) faisaient face à la justice pour leur participation à la manifestation du 14 décembre 2019 à la rue Centrale. Parmi eux, deux pontes de la santé vaudois: Valérie D’Acremont, infectiologue à Unisanté, et Blaise Genton, médecin à Unisanté et chef de la campagne cantonale de vaccination Covid.