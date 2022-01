Procédure facilitée – «Je suis officiellement une femme, j’ai enfin l’identité qui me correspond»

Daphné Villet est l’une des premières personnes trans à Genève à avoir changé de manière simplifiée son «sexe» et son prénom à l’état civil.

«Je suis officiellement une femme, j’ai enfin l’identité qui me correspond»

Daphné Villet , coprésidente de la Geneva Pride 2021 et commandante à la Protection civile, fut la deuxième personne de l ’ année, le 3 janvier, à procéder de manière facilité au changement auprès de l ’é tat civil de la Ville de Genève.

«Je n’ai pas pu dormir de la nuit», raconte-t-elle. À quelques heures de changer de prénom et de «sexe»* auprès de l’état civil, Daphné Villet était gagnée par le stress «comme la veille d’un examen». Pourtant, il n’y avait précisément aucun examen, comme le veut la nouvelle procédure.

Depuis le 1er janvier 2022, les personnes qui s’identifient comme trans ou qui expriment une variation du développement sexuel peuvent changer de sexe et de prénom à l’état civil «de manière rapide et non bureaucratique» dans l’ensemble de la Suisse. Les noms de famille peuvent également être modifiés lorsqu’ils sont genrés, comme c’est le cas pour les noms slaves.