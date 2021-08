Interview – «Je suis surpris qu’on veuille encore de moi» Michael Douglas est le personnage principal de la série «La méthode Kominsky» dont la dernière saison est actuellement diffusée sur Netflix. À 76 ans, la star garde la forme. Silvia Bizio (La Repubblica)

Michael Douglas lors de la première de "Flatliners" en septembre 2017 à Los Angeles, Californie. AFP

Sandy Kominsky fait ses adieux. C’est avec les six épisodes de la troisième saison, disponibles sur Netflix, que s’achève «La méthode Kominsky», l’une des séries les plus aimées et acclamées de ces derniers temps. Écrite par Chuck Lorre («Big Bang Theory»), elle met en scène Michael Douglas, 76 ans, dans le rôle d’un professeur d’art dramatique dans une école de Los Angeles – il a également coproduit la série – ainsi qu’Alan Arkin, 87 ans, qui incarne son ancien agent et meilleur ami.

Préciser l’âge des deux acteurs est essentiel pour la compréhension du jeu: toute la série tourne autour des derniers moments de la vie, des souvenirs du passé, d’un désir mélancolique de vivre même en ayant conscience d’être sur la voie du déclin.