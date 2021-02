Tash Sultana – «Je suis un artiste, je fais ce que je veux» Tash Sultana a des millions de fans, un quintal de charisme et joue admirablement divers instruments. Son 2e album est une réussite. Entretien. Yann Zitouni

Tash Sultana s’est aménagé un studio personnel, à Melbourne, en Australie, sa ville d’origine. Virtuose de la guitare, elle maîtrise aussi la basse, les claviers, le saxophone, la trompette, la batterie, la mandoline… Lemon Tree Music / Lemon Tree Mu

Tash Sultana se définit comme étant «gender fluid». Cette notion de fluidité du genre décrit sa façon et son envie d’être ni complètement homme, ni exclusivement femme. C’est un terme qui lui permet de s’affranchir des classifications binaires habituelles et de l’obligation de choisir son camp, une expression qui signifie qu’on peut se situer où et quand bon nous semble sans devoir justifier quoi que ce soit. En anglais, on s’en sort facilement: plutôt que «He» ou «She», on utilise «They» et ni les adjectifs ni les participes ne s’accordent. En français, ça devient plus délicat. Alors, pour respecter sa volonté, nous allons également devoir fluidifier notre bonne vieille grammaire.