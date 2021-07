Le boss du Locarno Film Festival – «Je suis un intellectuel qui se méfie des œuvres trop cérébrales» Kung-fu coréen, body shaming, tapis rouge et matière grise… À la veille d’inaugurer sa première édition comme directeur artistique d’un festival aux jauges presque normales, Giona A. Nazzaro raconte son Locarno et son cinéma. Francois Barras

En visite à Lausanne quelques jours avant l’ouverture du 74 e Locarno Film Festival dont il vient de reprendre la direction artistique, Giona A. Nazzaro ne se sent en rien sur un siège éjectable. PATRICK MARTIN

Lorsque l’on demande à Giona A. Nazzaro de définir en deux mots «son» Locarno 2021, le nouveau directeur artistique gratte le poivre et le sel de sa barbe. «On m’a posé cette question récemment en anglais, en italien et en allemand, et j’ai plus facilement trouvé mes mots qu’en français.» Il tranchera finalement pour léger «mais pas dans le sens péjoratif de frivole», et ambitieux «mais pas pour prétentieux!»

Ces adjectifs pourraient s’accoler à la personnalité du Zurichois de naissance, 55 ans, dont le sérieux de professeur en costume carrelé ne boude pas une touche de fantaisie au niveau de la monture des lunettes – jaunes comme le léopard de Locarno – pas plus que l’ambition cinématographique ne méprise un appétit revendiqué pour le nanar de la plus belle eau. Avec tout de même, dans le creux de sa réponse, une micro touche de prétention quant à ses talents linguistiques, outil autant qu’héritage de son parcours multilingue passé par la production de films alémaniques, l’écriture de nombreux articles, essais et critiques notamment anglophones, un poste de programmateur à Visions du réel Nyon, un autre de délégué à la Semaine de la critique de la Mostra de Venise…