Monsieur Kershaw, vous êtes un biographe renommé d’Adolf Hitler. Vladimir Poutine est-il comparable à lui?

Bien sûr, il y a certaines choses chez Poutine qui rappellent Hitler, notamment parce que Poutine, en tant que nationaliste russe, veut reconquérir l’Ukraine en tant que partie de l’empire russe. On pourrait peut-être y voir des similitudes avec Hitler dans les années 1930, où il a été mal compris en tant que nationaliste allemand. À l’époque, il a occupé la Tchécoslovaquie parce qu’elle faisait soi-disant partie de l’Allemagne, alors qu’historiquement, la Tchécoslovaquie n’a jamais fait partie de l’Allemagne. Hitler voulait toutefois contrôler, attaquer et dominer de grandes parties de l’Europe. Les objectifs impérialistes allemands s’étendaient à toute l’Europe. Pour Poutine, c’est différent. Son objectif est de restaurer l’empire russe, dont il considère l’Ukraine comme une partie intégrante. Nous devons considérer Poutine comme Poutine et non comme un nouveau Hitler.