Lois dans l’Émirat islamique – «Je vais devoir me résoudre à vendre des habits moches» Cheveux, vêtements, musique, la vie change déjà dans la capitale afghane, où la population et les commerçants s’adaptent aux pressions et aux nouvelles règles des talibans. Margaux Benn, Kaboul

Les Afghans se font rares dans les boutiques de vêtements occidentaux, anticipant leur possible interdiction. Kaboul, 2 septembre 2021. AFP

Dans son petit local décoré d’affiches de mannequins aux coiffures extravagantes, le barbier Hajji Barakatullah, se remet à peine de la frayeur qu’il a eue il y a une semaine. «Une poignée de talibans a fait irruption dans mon magasin. Ils m’ont ordonné de ne plus couper les cheveux à la mode occidentale, et de ne plus raser les barbes. Je dois leur obéir… Et à cause de ça, j’ai perdu la plupart de mes clients.»

«Des talibans m’ont ordonné de ne plus couper les cheveux à la mode occidentale.» Hajji Barakatullah, barbier

Les talibans n’ont pas officiellement édicté de loi interdisant aux Afghans de se raser la barbe, ou de changer leurs habitudes… Mais certains combattants, souvent venus de villages reculés aux mœurs plus conservatrices et qui découvrent la ville, harcèlent la population et les commerçants.