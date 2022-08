Sécheresse et pénurie d’eau à Genève – «Je veux lancer un programme pour économiser l’eau» Antonio Hodgers a demandé aux SIG d’élaborer pour l’été 2023 un plan d’action visant à réduire le gaspillage de l’or bleu dans les ménages et les entreprises. Entretien. Antoine Grosjean Rachad Armanios

Antonio Hodgers, conseiller d’État en charge de l’Environnement, souligne que dans le domaine de l’eau, la coopération avec la France voisine est indispensable. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Comme le reste de l’Europe, Genève a connu un été historiquement chaud et sec. Des mesures hors norme ont dû être prises pour lutter contre les effets de la sécheresse et de la canicule. Cela nous a fait prendre conscience que même ici, au bord du Léman et du Rhône, il va falloir utiliser l’eau avec parcimonie à l’avenir.