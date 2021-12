Naissance de deux livres – «Je veux lutter contre le fatalisme» Avec «Archie» et «Le bébé le plus minuscule du monde», Alia Cardyn illumine deux trajectoires de vie qui avaient pourtant bien mal commencé. Thérèse Courvoisier

Ancienne avocate, l’écrivain belge Alia Cardyn aime que ça brille, aussi bien dans ses livres qu’au niveau de ses accessoires! MATHIEU GENON/DR

Après le bouleversant «Mademoiselle Papillon» (Éd. Robert Laffont), paru en 2020, l’écrivaine Alia Cardyn publie deux nouveaux ouvrages qui, comme le précédent, naissent là où les enfants voient principalement le jour, dans la maternité d’un hôpital.

La Belge excelle dans l’art de narrer des trajectoires de vie, banales ou pas, mais qui ont en commun d’avoir toutes débuté dans la douleur. Avec sobriété – «Je veux que mes histoires soient accessibles, alors je choisis toujours le mot le plus simple. Pourtant, comme ancienne avocate, je pourrais facilement me cacher derrière des mots excessivement compliqués» – et douceur, elle nous emmène à la rencontre de ses héros.