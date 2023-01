Malades après le vaccin anti-Covid – «Je veux qu’on nous prenne enfin au sérieux» Plusieurs personnes concernées par de graves effets secondaires après la vaccination contre le Covid se battent désormais pour être reconnues. Eveline Rutz Edgar Schuler

Selon des estimations, 0,01% à 0,02% de toutes les personnes vaccinées dans le monde souffrent de ce que l’on appelle le syndrome «postvac». Elles font état de douleurs qui s’étendent à tout le corps. Elles ont des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires. Mais on observe également des engourdissements, des éruptions cutanées et des troubles cardiaques. Autant de symptômes qui correspondent au Covid long, mieux connu et beaucoup plus fréquent.