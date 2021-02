Motivation intacte – «Je veux repartir dans quatre ans» Alan Roura tire un bilan malgré tout positif de son deuxième Vendée Globe, une course qu’il a gravée dans le cœur. Son aventure avec la Fabrique se termine mais le Genevois veut rebondir. Grégoire Surdez

Alan Roura, tout sourire, pense déjà à 2024. Jean-Louis Carli

Alan Roura a fait le bon choix. Il aurait pu remonter le chenal, dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans un anonymat total puisque le créneau horaire ouvrait une fenêtre à deux heures du matin. Le Genevois a donc préféré passer une première nuit à terre avec ses proches et remettre à vendredi après-midi, la traditionnelle parade qui ramène les skippers vers ce ponton qu’ils avaient quitté le 8 novembre 2020. Bien sûr, avec les restrictions préfectorales qui interdisent au public de s’agglutiner le long des berges, il n’y avait pas un chat. «Mais la remontée du chenal a tout de même été très émouvante, très intime», avoue le navigateur suisse.

Après avoir amarré la Fabrique sur le légendaire ponton des Sables, Alan Roura a eu droit aux honneurs des organisateurs qui fêtent avec la même ferveur tous ceux qui sont revenus au point de départ dans les règles de l’art. Douche au champagne, embrassade avec les proches, les amis. Ses compagnons de route sont là pour l’accueillir. Kojiro Shiraishi, Pip Hare, Arnaud Boissières et l’inaltérable Jean Le Cam ont chacun un bon mot pour le Suisse du Vendée. Après une première salve de questions, Alan Roura file en direction de la salle de conférences. Pour tout dire sur ce deuxième Vendée Globe pas comme les autres. Morceaux choisis.

Sur son bateau: «Je remercie mon bateau de m’avoir ramené là, c’était ma dernière course avec lui, c’était une manière de lui dire au revoir. C’est un bateau que j’aime beaucoup. C’était le mot de la fin.»

Sur son approche: «Avec du recul, on s’est rendu compte avec d’autres skippers que quand tu pars sur un deuxième Vendée Globe, tu sais à quoi t’attendre, donc tu tires différemment sur le bateau que la première fois. Il y a moins la fougue de la jeunesse.»

Sur ses retrouvailles: «C’était un Vendée Globe difficile avec de nombreux problèmes techniques. Il a fallu mettre la course de côté, pour ramener le bateau à bon port. Je suis parti en tant que compétiteur et j’ai fini en aventure. Je suis très content de voir mes concurrents, ça fait plaisir de se retrouver. C’est un moment de partage car on sait ce qu’on a vécu, on sait la difficulté que c’était et c’est une fierté de se retrouver tous ensemble.»

Sur sa double course: «Il y a eu plusieurs courses dans la course, avec différents pelotons. J’ai beaucoup échangé avec mes concurrents, c’était des moments inoubliables, j’ai appris à rencontrer et connaître des marins. C’était une belle bagarre et beaucoup de plaisir à naviguer avec des gens avec un bon état d’esprit.»

Sur son arrivée: «C’est très étonnant d’arriver de nuit. Et aujourd’hui, même si les quais sont bloqués, la remontée du chenal était très émouvante, très intime. On a fait quelque chose de grand, même si l’arrivée était difficile. C’est un super événement.»

Sur son avenir: «Une histoire se termine avec ce bateau qui est à vendre. Mais une chose est certaine, j’ai envie de repartir dans quatre ans et si possible pour jouer la gagne avec un projet ambitieux.»

Sur son équipe: « Ce n’est pas une équipe, c’est une famille…»