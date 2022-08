Familles – Je viens d’avoir un bébé et je me sens triste et dépassée ? Que faire ? Chaque semaine, un expert des Hôpitaux universitaires de Genève répond à une question liée au quotidien des familles. Manuela Epiney

La professeure Manuela Epiney, médecin adjointe agrégée, est responsable de l’Unité de périnatalité des Hôpitaux universitaires de Genève. DR



Devenir parent implique d’importants bouleversements dans la vie d’une femme et d’un homme. Il s’agit d’une étape de vie souvent associée à une période de crise et de remaniements physiques et psychiques. Chez un parent sur huit, cette crise « normale » se transforme en dépression. Elle peut toucher les hommes comme les femmes !

La dépression périnatale peut débuter durant la grossesse et jusqu’à un an après l’accouchement. Ce n’est pas le baby blues qui passe en quelques jours. Il s’agit d’une dépression qui, si elle n’est pas reconnue, peut causer beaucoup de souffrances dans les familles et avoir des conséquences non seulement sur la santé des parents mais aussi sur celle de l’enfant. Pourtant, elle est souvent méconnue par les parents qui se sentent coupables de ne pas se sentir heureux, alors que l’entourage et la société tendent à idéaliser la maternité et la paternité.



Important d’en parler

Si vous vous sentez abattue depuis plusieurs semaines, que vous vous inquiétez très souvent et sans raison pour votre enfant et vous-même, que vous vous percevez continuellement comme un mauvais parent ou que vous éprouvez des difficultés à vous sentir maman, il est très important d’en parler, afin de trouver une aide.

Durant la grossesse, des entretiens prénataux sont proposés, à Genève, par la Maternité des HUG, l’Unité de santé sexuelle et planning familial et l’Arcade sages-femmes. La Maternité offre également un entretien postnatal. La Guidance infantile oriente les parents en souffrance et les accompagne.

Les dépressions légères peuvent guérir avec le soutien de la famille, d’amis ou de professionnels de la périnatalité. Les dépressions plus sévères nécessitent un suivi psychologique ou psychiatrique, mais elles répondent souvent très bien aux thérapies brèves. Le plus important est de se faire aider, car une dépression périnatale non traitée peut se prolonger des années, fragiliser le couple et avoir des conséquences sur le développement de l’enfant.



Pre Manuela Epiney, médecin adjointe agrégée, responsable de l’Unité de périnatalité, HUG

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.