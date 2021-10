Grand entretien – Jean-Christophe Rufin, l’appel des sommets L’écrivain bardé de prix déclare sa passion pour l’alpinisme dans «Les Flammes de Pierre», un beau roman qui mêle amour, montagne et écriture. Pascale Zimmermann Corpataux

Jean-Christophe Rufin a animé trois rencontres au Salon du livre, livrant au public son expérience de la haute montagne et de l’alpinisme. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

On ne sait par où commencer quand il s’agit d’égrainer sa biographie. Au nom de Jean-Christophe Rufin, 69 ans, on associe des romans, vingt au bas mot; des prix littéraires, une bonne dizaine, dont deux Goncourt pour «L’Abyssin» en 1997 et «Rouge Brésil» en 2001; un fauteuil à l’Académie française; une formation de médecin; un engagement humanitaire dans les rangs de Médecins sans frontières et d’Action contre la faim; une carrière diplomatique comme ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. C’est pourtant simple et authentique, son sac de montagne sur l’épaule, que Jean-Christophe Rufin traverse le bar du Métropole pour venir parler de son dernier roman, «Les Flammes de Pierre» (Gallimard) et de sa passion pour l’alpinisme.