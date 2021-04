Bourg-en-Lavaux – Jean Christophe Schwaab en lice pour la syndicature Y aura-t-il un premier syndic socialiste dans la commune de Lavaux? Le PLR réfléchit et BEL Action renonce à présenter sa candidate potentielle. Cécile Collet

DR

L’ancien conseiller national socialiste Jean Christophe Schwaab se lance dans la course à la syndicature de Bourg-en-Lavaux. Le municipal sortant, seul élu au premier tour, est aussi le premier à sortir du bois. Mais il y a fort à parier qu’il y aura une élection pour départager deux candidats le 25 avril, même si le PLR annonce réfléchir encore. «Notre réponse tombera d’ici à mardi midi», précise Olivier Veluz, président de la section. Le syndic sortant, Jean-Pierre Haenni, est pressenti.

Pas de candidate BEL Action

L’autre groupe qui aurait pu revendiquer le siège est BEL Action, au vu de la première place au second tour que la municipale sortante Evelyne Marendaz Guignet a décrochée. «Nous pensons que nous n’avons pas les voix pour nous lancer», explique Valérie Hill, présidente. BEL Action n’a pas encore décidé si le groupe apartisan – qui a néanmoins fait liste commune avec le Vert Jean-Yves Cavin au second tour – soutiendrait l’un ou l’autre des candidats. «Mais ce qui est sûr, c’est que nous voulons une personne constructive qui saura mener des échanges et une réflexion à long terme», continue-t-elle.