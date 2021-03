Communales à Bourg-en-Lavaux – Jean Christophe Schwaab, grand vainqueur rose à Lavaux Le municipal socialiste est le seul élu au premier tour. Son colistier Vert, Jean-Yves Cavin, arrive troisième. Une surprise dans cette commune qui compte 4 PLR sur 7 à l’Exécutif. Cécile Collet

Jean Christophe Schwaab en 2016, dans le bureau de la Municipalité, où il était nouvellement élu. Patrick Martin

Il pourrait bien y avoir deux sièges de gauche à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux pour la prochaine législature. Jean Christophe Schwaab, élu socialiste, a créé la surprise en étant le seul à obtenir la majorité absolue au premier tour (55,29%). Son colistier Vert, Jean-Yves Cavin, codirecteur du Cully Jazz Festival, arrive en 3e place (46,93), juste après le syndic PLR sortant, Jean-Pierre Haenni (49,41).

«Ce n’est jamais bon qu’un seul parti ait la majorité absolue dans un Exécutif. Là, il y a une chance que la donne change.» Jean Christophe Schwaab, municipal socialiste réélu

«Je ne m’y attendais pas du tout et partais déjà pour un deuxième tour», réagit Jean Christophe Schwaab, qui ne boude pas son plaisir. La probabilité de voir deux sièges municipaux occupés par la gauche le réjouit évidemment. «Il y a eu une grosse évolution dans la commune: les thèmes sociaux et environnementaux sont devenus importants», analyse-t-il. Il va plus loin: «Ce n’est jamais bon qu’un seul parti ait la majorité absolue dans un Exécutif (ndlr: 4 PLR sur 7 à Bourg-en-Lavaux). Là, il y a une chance que la donne change.»