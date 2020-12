Municipalité de Bourg-en-Lavaux – Jean Christophe Schwaab part avec Jean-Yves Cavin Le municipal sortant fera liste commune avec le codirecteur du Cully Jazz Festival, candidat pour les Verts. Romaric Haddou

Jean Christophe Schwaab (à gauche) et Jean-Yves Cavin veulent renforcer «le camp du progrès social et écologique». Odile Meylan/DR

Jean Christophe Schwaab reprendrait bien un peu de politique locale. L’ancien conseiller national socialiste annonce qu’il briguera un deuxième mandat à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux lors des élections communales 2021. Élu à l’Exécutif, en 2016, sous la bannière PS et indépendants de gauche, il fera liste commune avec le Vert Jean-Yves Cavin, codirecteur du Cully Jazz Festival et chargé de porter les ambitions d’un parti qui présente de nouvelles listes dans trois communes du district (Bourg-en-Lavaux, Belmont-sur-Lausanne et Oron).

«Nous avons été très contents d’apprendre que les Vert·e·s venaient s’installer à Bourg-en-Lavaux, c’est l’occasion de renforcer le camp du progrès social et écologique», apprécie Jean Christophe Schwaab. Ce dernier estime avoir «fait avancer pas mal de choses en étant minoritaire, par exemple la modernisation du réseau eau et la transparence de son financement, un service public crucial pour lequel les communes ont une vraie autonomie». Habitué de l’échelon fédéral, il loue ses fonctions municipales, «un moyen efficace d’améliorer la qualité de vie et en même temps un défi, celui d’assumer directement toutes les décisions que l’on prend».